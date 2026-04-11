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ASSALTO A BANCO

Carro usado em ataque a banco em Guidoval é encontrado a 25 km

Veículo utilizado por criminosos em assalto a banco em Guidoval, na Zona da Mata, foi localizado incendiado em área rural de Rodeiro

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
11/04/2026 09:53 - atualizado em 11/04/2026 10:06

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Carro sendo queimado em zona rural próxima de Guidoval, em Minas
Carro sendo queimado em zona rural próxima de Guidoval, em Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um dos veículos usados pelos criminosos no assalto a um banco em Guidoval (MG), na Zona da Mata, foi localizado a aproximadamente 25 quilômetros do local do crime. O carro, uma Fiorino, estava incendiado na zona rural de Rodeiro, poucas horas após a ação, registrada na madrugada desta sexta-feira (10/4).

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De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi abandonado durante a fuga do grupo, que empregou várias estratégias para dificultar o rastreamento. Além da Fiorino, os criminosos utilizaram também um Onix, que foi incendiado em seguida.

A localização do carro foi possível graças ao cerco e bloqueio montados pela PM logo após o ataque à agência bancária. Com o apoio do serviço de inteligência e das equipes em solo e aéreas, os militares conseguiram mapear as possíveis rotas de fuga e intensificar as buscas na região.

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Segundo a corporação, o uso de veículos incendiados é uma tática dos criminosos para eliminar provas e dificultar o trabalho policial. No entanto, a rápida ação das forças de segurança possibilitou o avanço das buscas e a identificação dos suspeitos envolvidos.

O carro foi analisado preliminarmente no local, e a perícia técnica irá aprofundar os levantamentos para identificar possíveis vestígios que ajudem na investigação.

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A Polícia Militar continua o rastreamento de outros suspeitos e mantém operações na região da Zona da Mata para localizar todos os envolvidos na ação.

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