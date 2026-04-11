Com escorpião não se brinca: projeto quer proteger crianças em BH e região

O perigo é pequeno no tamanho, mas gigante no impacto à saúde pública. Entre 2021 e 2026, Belo Horizonte e a Região Metropolitana (RMBH) registraram 12.536 ocorrências de acidentes com escorpiões. O dado mais alarmante, extraído do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), revela que a gravidade escolhe idade: das 168 ocorrências classificadas como graves no período, a vasta maioria atingiu o público infantil.

Entre os casos mais severos, 58 envolveram crianças de 1 a 4 anos e 36 na faixa de 5 a 9 anos. Também foram registrados 14 casos graves entre adolescentes de 10 a 14 anos. O cenário reforça a importância da informação e da prevenção, especialmente entre o público infantil.

Diante disso, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) lança o projeto Com escorpião não se brinca: informação que protege, curiosidade que ensina. A proposta busca transformar o medo em conhecimento preventivo dentro das salas de aula.

A semente do projeto surgiu de uma emergência real. Em novembro de 2025, após um aluno ser picado, uma escola da capital acionou a Funed para uma palestra. O sucesso daquela intervenção, realizada pelo programa “Funed na Escola”, serviu de embrião para a nova metodologia que agora integra as ações permanentes de popularização da ciência da instituição.

O projeto foca na educação infantil com uma abordagem prática e interativa. Longe de palestras teóricas e densas, os alunos percorrem um roteiro educativo para conhecer de perto o escorpião-amarelo, entendendo seus hábitos, onde ele se esconde e, principalmente, como evitar o contato.

“As crianças vão identificar situações de risco e aprender, de forma simples, como evitar acidentes. A proposta é estimular o pensamento crítico e transformar esse conhecimento em atitude no dia a dia”, explica a bióloga e coordenadora dos programas, Priscila Tavares.

A iniciativa combate a desinformação e ensinar noções básicas de segurança que podem salvar vidas em ambiente doméstico.

A largada oficial do projeto ocorre em 24 de abril, com a recepção de uma escola municipal convidada. O cronograma inicial já prevê novas edições para os meses de junho e agosto.

Escolas interessadas em receber a iniciativa ou participar das atividades podem entrar em contato com a fundação. O critério de seleção prioriza instituições localizadas em áreas com maior histórico de incidência do animal.

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Inscrições: pelo e-mail popularizacaodaciencia@funed.mg.gov.br