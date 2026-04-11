Sucuri de 3 metros é resgatada em plena avenida no interior de MG; veja
A serpente foi localizada na calçada e encaminhada para avaliação veterinária
Uma sucuri de cerca de 3 metros foi resgatada na tarde dessa sexta-feira (10/4), na Avenida Rosa Maria Frange Montes, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada depois que moradores avistaram a serpente na calçada da via.
No local, os militares constataram que se tratava de uma sucuri adulta, aparentemente sem ferimentos.
Os bombeiros realizaram a captura e o acondicionamento seguro do animal.
A cobra foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba (Uniube), onde passou por avaliação médica.
Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.