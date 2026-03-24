MG: sucuri de 70kg é encontrada em área urbana; veja vídeo

Uma sucuri de aproximadamente de 4 metros de comprimento e 70 quilos foi capturada pelo Corpo de Bombeiros nessa segunda-feira (23/3), na Avenida Aldo Borges Leão, no Bairro Morada Nova, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O animal chamou a atenção de moradores da cidade e um vídeo mostra a captura da serpente. Devido ao grande porte e peso elevado, os militares utilizaram uma gaiola especial para realizar o resgate com segurança.

Após a captura, a cobra foi levada para avaliação no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e segue sob avaliação. Se o réptil estiver saudável, será devolvido à natureza, em área afastada da zona urbana.

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O Corpo de Bombeiros reforça que a população não deve se aproximar ou tentar capturar animais silvestres, devendo acionar o 193.