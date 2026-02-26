Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Sucuri de 4 metros é capturada em Ituiutaba

De acordo com militares, cobra estava a poucos metros de residências sem muros ou cercas, o que causou apreensão aos moradores

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
26/02/2026 18:57

compartilhe

SIGA
x
Sucuri de 4 metros é capturada na cidade de Ituiutaba
Sucuri-amarela, após ser capturada pelos bombeiros, foi devolvida a um habitat natural apropriado, distante do perímetro urbano. crédito: CBMG/divulgação

Uma cobra de 4 metros de comprimento foi capturada próxima de casas em Ituiutaba na noite dessa quarta-feira (25/2). Moradores avisaram ao Corpo de Bombeiros que a serpente estava na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O réptil foi encontrado em uma área de vegetação, pouco depois das 19h, no Bairro São José. De acordo com os militares, a cobra estava a poucos metros de residências sem muros ou cercas. Trata-se de uma sucuri-amarela e sua presença gerou preocupação.

Segundo o relato do morador que acionou o socorro, a serpente atravessou a BR-365 antes de se esconder na vegetação próxima à sua casa.

Para a captura, os bombeiros utilizaram equipamentos e técnicas específicas para o manejo de animais silvestres. A cobra foi contida sem ferimentos e sem riscos para a população local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sucuri foi levada para uma área de zona rural e devolvida a um habitat natural apropriado, distante do perímetro urbano. 

Tópicos relacionados:

capturada ituiutaba minas-gerais sucuri triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay