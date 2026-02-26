Sucuri de 4 metros é capturada em Ituiutaba
De acordo com militares, cobra estava a poucos metros de residências sem muros ou cercas, o que causou apreensão aos moradores
Uma cobra de 4 metros de comprimento foi capturada próxima de casas em Ituiutaba na noite dessa quarta-feira (25/2). Moradores avisaram ao Corpo de Bombeiros que a serpente estava na região.
O réptil foi encontrado em uma área de vegetação, pouco depois das 19h, no Bairro São José. De acordo com os militares, a cobra estava a poucos metros de residências sem muros ou cercas. Trata-se de uma sucuri-amarela e sua presença gerou preocupação.
Segundo o relato do morador que acionou o socorro, a serpente atravessou a BR-365 antes de se esconder na vegetação próxima à sua casa.
Para a captura, os bombeiros utilizaram equipamentos e técnicas específicas para o manejo de animais silvestres. A cobra foi contida sem ferimentos e sem riscos para a população local.
A sucuri foi levada para uma área de zona rural e devolvida a um habitat natural apropriado, distante do perímetro urbano.