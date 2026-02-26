Assine
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Condenado a 20 anos por estuprar a enteada é preso pela PM em Varginha

Crimes foram cometidos em cidades de Goiás e em Brasília. Paradeiro de foragido foi descoberto após militares de MG receberem informações da PM de São Paulo

Clara Mariz
26/02/2026 19:16

Foragido por estuprar a enteada em Goias e Brasília é preso em Varginha
Foragido foi encontrado pela Polícia Militar no Bairro Vila Paiva, em Varginha, no Sul de Minas crédito: PMMG / Reprodução

Um foragido da Justiça por estupro de vulnerável contra a própria enteada foi preso em Varginha (MG), no Sul do estado, nesta quinta-feira (26/2). Os crimes aconteceram em cidades de Goiás e Brasília. O homem, condenado a 20 anos de prisão, foi encontrado no Bairro Vila Paiva.

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), capitão Rafael Veríssimo, responsável pela prisão, a corporação recebeu informações da PM de São Paulo sobre um possível paradeiro do homem.

Após ser abordado pelos militares, o homem não reagiu à prisão. Para o capitão Veríssimo, a localização do foragido só foi possível a partir da integração das forças de segurança do país. “Potencializa a capacidade de resposta operacional dos estados, seja no combate às organizações criminosas, seja na proteção das crianças e adolescentes.

 

O que diz a lei sobre pedofilia?

A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também como vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E, no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

 

Como denunciar?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos
  • Em casos de emergência, ligue 190

