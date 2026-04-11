Criança brinca com fósforo e causa incêndio em casa na Zona da Mata

Um princípio de incêndio atingiu uma casa nessa sexta-feira (10/4), na Rua Antônio Benhame, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um dos quartos da casa, possivelmente após uma criança, de 8 anos, brincar com fósforos. As chamas se espalharam rapidamente, provocando grande quantidade de fumaça no interior do imóvel.

Antes da chegada das equipes, vizinhos iniciaram o socorro às vítimas. Entre eles, um bombeiro militar de folga ajudou a entrar na residência, ajudou a conter o fogo e a retirar duas moradoras: uma idosa, de 80 anos, e a criança.

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As duas vítimas inalaram fumaça durante a evacuação, mas estavam conscientes e orientadas. Elas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas no local, sem necessidade de encaminhamento ao hospital.Os bombeiros controlaram o incêndio, fizeram o rescaldo e deixaram a casa em segurança.