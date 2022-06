Idosa de 101 anos morre carbonizada em casa após incêndio em Juiz de Fora

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no início da noite desta sexta-feira (10/6) no Bairro Dom Bosco, Região Central da cidade (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma idosa de 101 anos morreu carbonizada no início da noite desta sexta-feira (10/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após um incêndio atingir a casa onde ela morava, no Bairro Dom Bosco, Região Central da cidade.

Acionado por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros enviou duas equipes à Rua Toribate para controlar as chamas. Segundo a ocorrência, uma grande quantidade de fumaça tomou conta do local.

Durante as diligências no imóvel, os militares encontraram o corpo da vítima em um dos quartos, onde o incêndio começou. O local ficou totalmente destruído pela ação do fogo e também atingiu outras partes da edificação.

Ao Estado de Minas, o subtenente Denilton Dias, conta que a idosa estava sozinha na casa quando o fogo começou. "Provavelmente, o incêndio aconteceu devido a um desleixo com uma vela acesa, que atingiu a cama onde a vítima estava", explica.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os procedimentos de praxe. Após o término dos trabalhos, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).