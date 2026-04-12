Defesa da família de cantora morta em parque questiona estrutura do local

O que deveria ter sido um passeio divertido em um parque itinerante terminou em tragédia em Itabirito(MG), na Região Central do estado. A cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu após um acidente em um brinquedo na noite desse sábado (11/4). Ela estava no equipamento conhecido como “minhocão” quando uma estrutura teria se soltado, provocando a queda que a matou e deixou outras três pessoas feridas.

O caso aconteceu no Minas Center Park, instalado na área central da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, Carolina sofreu um traumatismo craniano grave e teve parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ela morreu. O corpo da jovem cantora foi velado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.

A defesa da família da jovem, representada pelo advogado e primo da vítima, Daniel Soares, afirma que as circunstâncias do acidente ainda são preliminares, mas indicam possível falha na estrutura do brinquedo. “Em um determinado momento, a cápsula se soltou do trilho e os quatro foram ao solo. A Carolina teve um impacto muito forte na cabeça”, disse. Ele acrescenta: “Já foi constatado que a causa da morte teria sido traumatismo craniano”.

Carolina estava acompanhada de familiares no momento do acidente. Segundo o advogado, estavam no brinquedo a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele. O irmão também chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta no mesmo dia.

Daniel questiona sobre as condições de funcionamento do parque. “Alguns brinquedos estavam sendo escorados com pedaços de madeira”, afirmou. Ele também voltou a destacar a ausência de atendimento imediato no local. “Não havia socorro no local. As pessoas tiveram que ligar para chamar ambulância.A Carolina ficou no chão até a chegada da equipe médica”, disse.

O advogado também descreveu o impacto da notícia na família. “A família recebeu a notícia de forma muito difícil. Foi um misto de informações. Algumas pessoas ligaram, outras ficaram sabendo por vídeos que começaram a circular nas redes sociais. Foi um choque muito grande para todo mundo, um desespero geral”, disse.

Por fim, a defesa acrescenta que a família já iniciou as medidas legais cabíveis e acompanha as investigações. “Agora é aguardar o resultado da perícia e das investigações para dar continuidade às medidas cabíveis”, concluiu.

O Minas Center Park informou em nota que lamenta o ocorrido e prestou solidariedade à família da vítima. A empresa afirmou que acionou imediatamente os serviços de emergência, colaborou com as autoridades e segue normas técnicas de segurança, com rotinas de manutenção e fiscalização dos equipamentos.

O parque destacou ainda que continuará colaborando com as investigações até o completo esclarecimento das circunstâncias do acidente.

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