Parque é fechado depois de morte de cantora em brinquedo

O parque itinerante Minas Center Park, instalado em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, foi fechado pela Prefeitura do município e começou a ser desmontado neste domingo (12/4), após o acidente que matou a jovem Carolina Beatriz, de 21 anos, em um brinquedo na noite de sábado (11/4).

O acidente aconteceu no brinquedo conhecido como “minhocão”, uma espécie de montanha-russa de menores proporções. No momento da ocorrência, quatro pessoas estavam na atração: a jovem que morreu e outras três que ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Carolina sofreu um traumatismo craniano grave e teve parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ela morreu. O corpo da jovem cantora foi velado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.

Carolina estava acompanhada de familiares no momento do passeio. Entre eles, o irmão, que também chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta. Segundo relatos, estavam no brinquedo a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele.

Duas pessoas responsáveis pelo parque foram presas em flagrante, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os suspeitos, de 24 e 45 anos, foram conduzidos e, após serem ouvidos na 2ª Central Estadual do Plantão Digital, acabaram autuados pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo.

A perícia oficial esteve no local para coletar vestígios que vão subsidiar a investigação. O brinquedo envolvido no acidente foi interditado imediatamente após a ocorrência.

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Em nota, o parque informou que está colaborando com as investigações e orientou clientes sobre pedidos de reembolso. Segundo a empresa, os consumidores devem enviar nome completo, e-mail e número de telefone por meio do site oficial para solicitar a devolução dos valores.