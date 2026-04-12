Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NA GRANDE BH

MG: homem é preso por matar outro a pedradas depois de esbarrões em bar

Crime teria sido motivado depois de a vítima esbarrar no filho e na esposa do suspeito

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
12/04/2026 13:36 - atualizado em 12/04/2026 13:50

compartilhe

SIGA
×
O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
o homem tentou fugir pelos telhados de casas vizinhas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem de 32 anos foi preso na manhã deste domingo (12/4) suspeito de matar outro a pedradas no Bairro Bandeirantes, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o sargento da polícia militar, Richard Anderson da Silva, a motivação do crime foi um desentendimento após a vítima esbarrar no filho e na esposa do autor dentro de um bar. 

De acordo com o militar, a equipe do 66º Batalhão recebeu informações sobre o homicídio ocorrido durante a madrugada, e sobre possíveis endereços onde o suspeito poderia estar escondido.

Leia Mais

De posse da foto e dos dados do autor, os militares se deslocaram até um imóvel no bairro Guanabara. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem tentou fugir pelos telhados de casas vizinhas e seguiu em direção a uma área de mata, mas foi alcançado e preso após um cerco com apoio de outras viaturas.

Segundo o sargento, o próprio autor relatou que estava em um bar com a esposa e o filho quando, em momentos distintos, a vítima esbarrou nos dois, o que gerou um atrito. Ele deixou o local com a família, mas retornou sozinho pouco tempo depois.

Ainda conforme o militar, ao reencontrar a vítima próxima a um beco, o suspeito iniciou as agressões. Segundo ele, a vítima chegou a desmaiar e, em seguida, foi arrastada para um lote vago, onde o autor utilizou uma pedra para atingir a cabeça do homem, causando ferimentos graves, com exposição de massa encefálica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo da vítima foi removido ainda durante a madrugada para o Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O suspeito tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaça e furtos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Betim, onde a ocorrência segue em andamento.

Tópicos relacionados:

betim grande-bh homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay