MG: homem é preso por matar outro a pedradas depois de esbarrões em bar

Um homem de 32 anos foi preso na manhã deste domingo (12/4) suspeito de matar outro a pedradas no Bairro Bandeirantes, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o sargento da polícia militar, Richard Anderson da Silva, a motivação do crime foi um desentendimento após a vítima esbarrar no filho e na esposa do autor dentro de um bar.

De acordo com o militar, a equipe do 66º Batalhão recebeu informações sobre o homicídio ocorrido durante a madrugada, e sobre possíveis endereços onde o suspeito poderia estar escondido.

De posse da foto e dos dados do autor, os militares se deslocaram até um imóvel no bairro Guanabara. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem tentou fugir pelos telhados de casas vizinhas e seguiu em direção a uma área de mata, mas foi alcançado e preso após um cerco com apoio de outras viaturas.

Segundo o sargento, o próprio autor relatou que estava em um bar com a esposa e o filho quando, em momentos distintos, a vítima esbarrou nos dois, o que gerou um atrito. Ele deixou o local com a família, mas retornou sozinho pouco tempo depois.

Ainda conforme o militar, ao reencontrar a vítima próxima a um beco, o suspeito iniciou as agressões. Segundo ele, a vítima chegou a desmaiar e, em seguida, foi arrastada para um lote vago, onde o autor utilizou uma pedra para atingir a cabeça do homem, causando ferimentos graves, com exposição de massa encefálica.

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O corpo da vítima foi removido ainda durante a madrugada para o Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O suspeito tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaça e furtos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Betim, onde a ocorrência segue em andamento.