Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO

Grávida de 6 meses é agredida pelo companheiro missionário em MG

Vítima relatou histórico de violência e disse que agressor fugiu depois do crime

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 12:11

compartilhe

SIGA
×
PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
A vítima contou aos militares que sofre agressões há anos, mas era convencida por pessoas ligadas à igreja a não denunciar o companheiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher grávida de seis meses foi agredida pelo companheiro missionário em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desse sábado (11/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a ocorrência, a vítima, de 33 anos, deu entrada na unidade de saúde na noite anterior após ser atacada pelo marido durante uma discussão. Segundo relato, o homem a xingou, a jogou sobre a cama e passou a agredi-la com socos na cabeça.

Ainda conforme o boletim, a mulher conseguiu se desvencilhar e ameaçou chamar a polícia, momento em que o agressor fugiu e não foi localizado.

A vítima contou aos militares que sofre agressões há anos, mas era convencida por pessoas ligadas à igreja a não denunciar o companheiro. O casal é estrangeiro e vive no Brasil desde 2025, junto com duas filhas menores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o atendimento médico, a mulher foi orientada sobre seus direitos previstos na Lei Maria da Penha e encaminhada para buscar apoio na Delegacia da Mulher. O caso segue em apuração, e o suspeito continua sendo procurado.

Tópicos relacionados:

agressao governador-valadares minas-gerais pm violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay