Grávida de 6 meses é agredida pelo companheiro missionário em MG
Vítima relatou histórico de violência e disse que agressor fugiu depois do crime
Uma mulher grávida de seis meses foi agredida pelo companheiro missionário em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desse sábado (11/4).
De acordo com a ocorrência, a vítima, de 33 anos, deu entrada na unidade de saúde na noite anterior após ser atacada pelo marido durante uma discussão. Segundo relato, o homem a xingou, a jogou sobre a cama e passou a agredi-la com socos na cabeça.
Ainda conforme o boletim, a mulher conseguiu se desvencilhar e ameaçou chamar a polícia, momento em que o agressor fugiu e não foi localizado.
A vítima contou aos militares que sofre agressões há anos, mas era convencida por pessoas ligadas à igreja a não denunciar o companheiro. O casal é estrangeiro e vive no Brasil desde 2025, junto com duas filhas menores.
Após o atendimento médico, a mulher foi orientada sobre seus direitos previstos na Lei Maria da Penha e encaminhada para buscar apoio na Delegacia da Mulher. O caso segue em apuração, e o suspeito continua sendo procurado.