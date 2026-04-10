MG: mulher trans tem 80% do corpo queimado por ex do atual namorado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 25 anos, suspeito de atear fogo em uma mulher transexual, de 36, foi preso nesta sexta-feira (10/4) pela Polícia Civil de Minas Gerais de Curvelo, na Região Central do estado. O crime aconteceu na madrugada de 7 de abril.

Desde então, o suspeito estava foragido. De acordo com a instituição policial, a vítima sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo e permanece internada em estado gravíssimo.

A corporação explicou que o suspeito, motivado por ciúmes e sentimento de posse após o término de um relacionamento com o atual companheiro da mulher transexual, invadiu a residência do ex-namorado.

"Movido por ciúmes e sentimento de posse, o investigado teria planejado o ataque para atingir o rapaz. No entanto, ao atear fogo utilizando substância inflamável, as chamas atingiram a mulher", relatou a Polícia Civil.

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O ex-companheiro do suspeito, de 18, e namorado da mulher trans, não chegou a ficar ferido. “A apuração também identificou que o suspeito já havia realizado ameaças anteriores, indicando uma escalada de violência que culminou no crime. A PCMG destaca a gravidade da ocorrência e segue com as investigações para a completa elucidação dos fatos”, completou a corporação.