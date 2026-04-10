Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO CENTRAL DE MINAS

MG: mulher trans tem 80% do corpo queimado por ex do atual namorado

Jovem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (10/4). Crime aconteceu na madrugada de 7/4

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/04/2026 19:27

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil
Polícia Civil divulgou a prisão do agora investigado nesta sexta-feira (10/4) crédito: Divulgação/PCMG

Um homem de 25 anos, suspeito de atear fogo em uma mulher transexual, de 36, foi preso nesta sexta-feira (10/4) pela Polícia Civil de Minas Gerais de Curvelo, na Região Central do estado. O crime aconteceu na madrugada de 7 de abril.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde então, o suspeito estava foragido. De acordo com a instituição policial, a vítima sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo e permanece internada em estado gravíssimo.

Leia Mais

A corporação explicou que o suspeito, motivado por ciúmes e sentimento de posse após o término de um relacionamento com o atual companheiro da mulher transexual, invadiu a residência do ex-namorado. 

"Movido por ciúmes e sentimento de posse, o investigado teria planejado o ataque para atingir o rapaz. No entanto, ao atear fogo utilizando substância inflamável, as chamas atingiram a mulher", relatou a Polícia Civil. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-companheiro do suspeito, de 18, e namorado da mulher trans, não chegou a ficar ferido. “A apuração também identificou que o suspeito já havia realizado ameaças anteriores, indicando uma escalada de violência que culminou no crime. A PCMG destaca a gravidade da ocorrência e segue com as investigações para a completa elucidação dos fatos”, completou a corporação. 

Tópicos relacionados:

mulher policia trans violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay