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ALERTA SEVERO

BH está sob alerta de chuvas intensas e granizo

Defesa Civil aponta que há risco de enxurradas e alagamentos na tarde desta sexta (10/4). Recomendação é se proteger e evitar áreas próximas a rios e córregos

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Repórter
10/04/2026 17:42

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BH está sob alerta para chuvas intensas e granizo nesta quinta-feira (29/1)
Na capital mineira, alerta para pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, vale até as 8h deste sábado (11/4) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas intensas com ocorrência de granizo. O aviso foi emitido pela Defesa Civil da capital mineira na tarde desta sexta-feira (10/4). Há risco de enxurradas. A recomendação é se proteger e evitar áreas próximas a rios e córregos.

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Conforme o órgão municipal, o "alerta severo" indica possibilidade de alagamentos devido à intensidade da pancada. Além disso, às 17h20, foi emitido comunicado para ocorrência de granizo, na próxima hora. 

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Ainda de acordo com a Defesa Civil, chove fraco nas regiões Oeste e Noroeste, e moderado na Pampulha. 

No início da tarde, foi emitido o alerta para pancadas de chuva de volume entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. A previsão é válida até as 8h deste sábado (11/4).

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 RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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