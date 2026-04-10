BH está sob alerta de chuvas intensas e granizo
Defesa Civil aponta que há risco de enxurradas e alagamentos na tarde desta sexta (10/4). Recomendação é se proteger e evitar áreas próximas a rios e córregos
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Belo Horizonte está sob alerta de chuvas intensas com ocorrência de granizo. O aviso foi emitido pela Defesa Civil da capital mineira na tarde desta sexta-feira (10/4). Há risco de enxurradas. A recomendação é se proteger e evitar áreas próximas a rios e córregos.
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Conforme o órgão municipal, o "alerta severo" indica possibilidade de alagamentos devido à intensidade da pancada. Além disso, às 17h20, foi emitido comunicado para ocorrência de granizo, na próxima hora.
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Ainda de acordo com a Defesa Civil, chove fraco nas regiões Oeste e Noroeste, e moderado na Pampulha.
No início da tarde, foi emitido o alerta para pancadas de chuva de volume entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. A previsão é válida até as 8h deste sábado (11/4).
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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.