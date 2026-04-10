Auxílio de R$ 7,3 mil para vítimas de chuvas começa a ser pago em MG

O governo federal começou a pagar nesta sexta-feira (10/4), o Auxílio Reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas na Zona da Mata mineira. Neste primeiro lote, 179 famílias de Juiz de Fora e Ubá receberão R$ 7,3 mil cada, em parcela única, depositada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O benefício é destinado a moradores que sofreram perdas materiais em decorrência dos temporais que atingiram a região. Segundo o governo, o recurso pode ser utilizado livremente pelas famílias para recompor bens e retomar a rotina após os danos causados pelas chuvas.

Os pagamentos seguem a ordem de processamento e validação dos cadastros enviados pelas prefeituras. Após essa etapa, o responsável familiar precisa confirmar as informações no sistema para que o valor seja liberado.

A previsão é que novos lotes sejam pagos nas próximas semanas. Cerca de 11 mil solicitações ainda estão em análise e devem avançar conforme a checagem dos dados for concluída pelo governo federal.

O Auxílio Reconstrução faz parte das ações emergenciais para atender vítimas de desastres climáticos e busca oferecer suporte imediato às famílias afetadas, enquanto medidas de recuperação das áreas atingidas seguem em andamento.

Em Juiz de Fora, o rastro de destruição provocado pelos temporais deixou 65 mortos e mais de 8,8 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Já em Ubá, as chuvas provocaram oito mortes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro