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TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Auxílio de R$ 7,3 mil para vítimas de chuvas começa a ser pago em MG

Governo federal liberou primeiro lote que contempla 179 famílias em Ubá e Juiz de Fora. Novos beneficiários ainda passam por análise e validação de dados

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
10/04/2026 17:09

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Tragédia em Juiz de Fora: autoridades ainda buscam por vítimas das chuvas dos últimos dias
Em Juiz de Fora, temporais deixaram 65 mortos e mais de 8,8 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas crédito: Tulio Santos/EM/D.A Press

O governo federal começou a pagar nesta sexta-feira (10/4), o Auxílio Reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas na Zona da Mata mineira. Neste primeiro lote, 179 famílias de Juiz de Fora e Ubá receberão R$ 7,3 mil cada, em parcela única, depositada pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

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O benefício é destinado a moradores que sofreram perdas materiais em decorrência dos temporais que atingiram a região. Segundo o governo, o recurso pode ser utilizado livremente pelas famílias para recompor bens e retomar a rotina após os danos causados pelas chuvas.

Os pagamentos seguem a ordem de processamento e validação dos cadastros enviados pelas prefeituras. Após essa etapa, o responsável familiar precisa confirmar as informações no sistema para que o valor seja liberado.

A previsão é que novos lotes sejam pagos nas próximas semanas. Cerca de 11 mil solicitações ainda estão em análise e devem avançar conforme a checagem dos dados for concluída pelo governo federal.

 

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O Auxílio Reconstrução faz parte das ações emergenciais para atender vítimas de desastres climáticos e busca oferecer suporte imediato às famílias afetadas, enquanto medidas de recuperação das áreas atingidas seguem em andamento.

Em Juiz de Fora, o rastro de destruição provocado pelos temporais deixou 65 mortos e mais de 8,8 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Já em Ubá, as chuvas provocaram oito mortes.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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