O que fazer em caso de inundação? Guia de sobrevivência e prevenção

Eventos climáticos extremos estão se tornando mais comuns e saber como agir em uma inundação é fundamental para proteger vidas e patrimônio. A preparação correta pode fazer toda a diferença quando a água sobe. Este guia traz passos práticos e diretos para antes, durante e depois de um alagamento.

Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de minimizar danos. Manter-se informado sobre os riscos de sua região e ter um plano de ação claro são os primeiros passos. A organização prévia garante uma resposta mais rápida e segura em um momento de crise.

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O que fazer antes da inundação

A preparação começa muito antes da chegada da chuva. Ações simples podem evitar grandes prejuízos e garantir a segurança de todos. Mantenha a calma e siga um planejamento organizado.

Monte um kit de emergência : guarde em um local alto e de fácil acesso uma mochila com água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio, um kit de primeiros socorros e cópias de documentos importantes guardados em um saco plástico vedado. Considere também ter um backup digital desses documentos salvo na nuvem.

Elabore um plano de fuga: defina com sua família um ponto de encontro seguro e rotas de evacuação para locais elevados. Todos devem saber como agir e para onde ir.

Proteja sua casa: se possível, eleve eletrodomésticos, móveis e o quadro de energia. Limpe calhas e bueiros próximos para facilitar o escoamento da água.

Durante o alagamento

Se a água começar a subir, a prioridade máxima é a segurança. Mantenha a serenidade para tomar as decisões corretas e evite colocar-se em risco desnecessariamente.

Desligue tudo: corte a energia elétrica, o gás e a água para evitar choques, incêndios ou contaminação.

Evacue imediatamente: siga as orientações da Defesa Civil (telefone 199) e vá para um local seguro. Não espere a situação piorar. Se não for possível sair, suba para o andar mais alto da casa.

Não enfrente a água: evite atravessar ruas ou áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Mesmo pequenas profundidades de água em movimento podem derrubar uma pessoa, e poucos centímetros já são capazes de arrastar um veículo. Nunca subestime a força da correnteza.

Após a água baixar

O perigo não termina quando a água recua. O retorno para casa exige cuidado e atenção para evitar acidentes e problemas de saúde.

Espere a liberação oficial: só volte para casa após as autoridades confirmarem que a área está segura. O retorno prematuro expõe a riscos estruturais e de contaminação por bactérias e produtos químicos presentes na água.

Verifique a estrutura do imóvel: observe se há rachaduras, danos nas paredes ou no telhado antes de entrar.

Limpe e desinfete tudo: a água da enchente é contaminada. Use luvas e botas para limpar todos os ambientes, móveis e objetos com água sanitária. Descarte alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água.

Fotografe os danos: registre todos os estragos antes de iniciar os reparos. As fotos podem ser necessárias para acionar seguros ou solicitar auxílio. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.