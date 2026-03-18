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Carro estragou na enchente? Saiba o que o seguro cobre e como agir

Entenda a diferença entre as apólices e quais danos causados pela chuva são cobertos; veja o passo a passo para acionar a seguradora corretamente

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
18/03/2026 17:16

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Carro estragou na enchente? Saiba o que o seguro cobre e como agir
Alagamentos podem causar danos severos a veículos, mas o seguro compreensivo pode oferecer cobertura para os prejuízos. crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Durante períodos de chuvas intensas em diversas regiões do Brasil, muitos motoristas enfrentam o risco de ter seus veículos danificados por alagamentos. A boa notícia é que, em muitos casos, o seguro do carro pode cobrir os prejuízos, mas é fundamental entender as condições da apólice e agir rapidamente da maneira correta.

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A cobertura para danos causados por enchentes e alagamentos geralmente está incluída no seguro compreensivo, também conhecido como "seguro total". Essa é a modalidade mais completa e comum no mercado, protegendo o veículo contra uma variedade de eventos, incluindo desastres naturais. Já apólices básicas, que cobrem apenas roubo e furto, não costumam oferecer essa proteção.

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É importante destacar que a cobertura pode ser negada se for comprovado que o motorista agravou o risco. Tentar atravessar uma rua visivelmente alagada, por exemplo, pode ser interpretado pela seguradora como uma atitude imprudente, resultando na recusa do pagamento da indenização.

O que fazer se o carro foi atingido pela enchente?

Se o seu veículo foi apanhado por uma inundação, seguir um passo a passo é crucial para garantir a cobertura do seguro e evitar mais danos. A primeira e mais importante orientação é não tentar ligar o motor, pois a entrada de água pode causar o chamado calço hidráulico, um dano grave que pode levar à perda total do propulsor.

Veja as etapas essenciais a serem seguidas:

  1. Registre tudo: antes de mover o carro, tire fotos e grave vídeos detalhados. Documente a altura que a água atingiu no veículo, tanto por fora quanto por dentro, e o local onde ele estava. Esses registros servem como prova para a seguradora.

  2. Acione a seguradora: entre em contato com a central de assistência 24 horas da sua companhia de seguros. Informe o ocorrido e solicite um guincho para remover o veículo para um local seguro ou uma oficina credenciada.

  3. Abra o aviso de sinistro: após a remoção do carro, formalize o aviso de sinistro. Isso pode ser feito por telefone, aplicativo ou no site da seguradora. Tenha em mãos seus documentos pessoais e os do veículo.

  4. Aguarde a vistoria: a seguradora agendará uma vistoria para que um perito avalie a extensão dos danos. Com base nessa análise, será definido se o carro terá conserto (perda parcial) ou se será declarada a perda total, com indenização integral do valor do veículo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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