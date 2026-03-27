Enchentes: quais vacinas tomar para se proteger de doenças perigosas
O contato com água e lama contaminadas após temporais aumenta o risco de doenças graves; veja lista dos principais imunizantes para se proteger
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O Brasil tem enfrentado um aumento expressivo de enchentes em diferentes estados, especialmente no verão. Na estação de 2024/2025, altas temperaturas e chuvas fortes impactaram diversas regiões do país, registrando a sexta maior média térmica desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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A temperatura ficou 0,34 °C acima da referência histórica (1991-2020). Além do calor, volumes de chuva superiores a 700 mm atingiram estados da Região Norte, Maranhão e o norte do Piauí, ultrapassando a média histórica.
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Para Fábio Argenta, diretor médico da Saúde livre Vacinas, o cenário de fortes chuvas continua preocupante. Episódios recentes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo reforçam a necessidade de atenção à saúde da população exposta a riscos sanitários após inundações.
“É fundamental manter a vacinação em dia após enchentes, principalmente em casos de contato com água e lama contaminadas. A prevenção protege não apenas quem sofreu o impacto direto, mas também familiares e comunidades que convivem em abrigos”, afirma Argenta.
Um levantamento do MapBiomas Brasil, divulgado em março, aponta que o rápido processo de urbanização no país, entre 1985 e 2024, levou à ocupação de áreas com maior risco ambiental. Muitas cidades cresceram em regiões com declividade acentuada ou próximas a áreas de drenagem, onde a probabilidade de enchentes e deslizamentos é maior.
Vacinas recomendadas após enchentes
O especialista listou os principais imunizantes indicados para quem teve contato com água ou lama de inundações. Confira:
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dTpa: recomendada para todos que tiveram contato com lama ou água de enchente, especialmente se houver ferimentos. O reforço é indicado se a última dose foi há mais de 10 anos, ou 5 anos em caso de ferimentos profundos.
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Hepatite A: indicada devido ao risco de consumo de água ou alimentos contaminados por esgoto, situação comum em enchentes.
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Influenza: recomendada para prevenir infecções respiratórias, que se tornam frequentes em abrigos ou locais com aglomeração de pessoas após desastres naturais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.