"Doce, gentil e cheia de luz": família lamenta morte de cantora em parque

A morte da cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, após um acidente em um parque itinerante em Itabirito (MG), na noite deste sábado (11/4), Região Central, provocou forte comoção entre amigos e familiares. A jovem estava no brinquedo conhecido como “minhocão” quando uma parte da estrutura se soltou, causando a queda que a matou e deixou outras três pessoas feridas.

O acidente aconteceu no Minas Center Park, instalado na área central do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, Carolina Beatriz sofreu traumatismo craniano grave e teve parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu. O corpo da jovem cantora foi velado na tarde deste domingo (12/4), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.

Carolina estava no brinquedo acompanhada de familiares. Entre eles, o irmão, que também foi hospitalizado, mas já recebeu alta. Segundo relatos, estavam juntos no momento do acidente a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele.

A morte interrompeu o início de uma trajetória promissora na música gospel. Carolina havia gravado recentemente seu primeiro projeto e já trabalhava na produção de um segundo trabalho com músicas autorais. Nas redes sociais, compartilhava vídeos de gravações, clipes e participações em programas locais, onde demonstrava entusiasmo com a carreira.

“Doce, gentil e cheia de luz”

Amigos e familiares descrevem Carolina como uma jovem carinhosa, educada e muito ligada à fé. A amiga Rebeca Lage, de 18 anos, contou que as duas mantinham um vínculo próximo, principalmente na igreja.

Segundo ela, Carolina viveu a vida inteira em Itabirito, onde morava com a mãe, Adriana Fátima, e dois irmãos. A jovem frequentava a igreja havia cerca de quatro anos. Rebeca relata que Carolina sempre teve talento para a música e recebia apoio dos amigos em seus lançamentos e apresentações. As duas também frequentavam parques itinerantes na cidade.

A amiga descreve Carolina como uma pessoa de sorriso fácil, muito educada e que levava leveza aos ambientes. As conversas entre elas eram marcadas por carinho e companheirismo, “ a Carol era doce, gentil e cheia de luz”.

A prima Sabrina Soares também prestou homenagem e destacou a personalidade da jovem. Segundo ela, Carolina era incrível, adorável e encantadora, alguém que transmitia luz e fé por onde passava.

Sabrina afirmou ainda que a prima tinha forte ligação com a religião e grande amor pela família, pelos amigos e por Jesus. A relação entre elas, segundo o relato, era marcada por afeto e será lembrada para sempre.

Comoção nas redes sociais

A morte da jovem gerou forte repercussão nas redes sociais, com diversas mensagens de despedida. “Com muito pesar e tristeza que recebo essa notícia. Uma menina doce, feliz, amorosa. Que tristeza saber de sua partida. Meus sentimentos a toda família”, escreveu uma internauta.

Outro comentário relembra uma apresentação da cantora. “Estive presente no Sermão do Monte onde ela se apresentou. Era nítida a presença de Deus na voz dela. Que Deus a receba de braços abertos.” Também houve manifestações sobre o impacto da perda na cidade. “Itabirito está de luto. Perdemos um exemplo de ser humano, de fé e de força.”

Investigação e posicionamentos

Após o acidente, o brinquedo foi interditado. Em nota, a Prefeitura de Itabirito manifestou profundo pesar pela morte da jovem e informou que o parque tinha alvará de funcionamento. Segundo o município, as liberações técnicas e de segurança são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Já o Corpo de Bombeiros informou que o local estava regular quanto à documentação de prevenção contra incêndio e pânico, conforme declarado pelo organizador.

A corporação ressaltou que sua atuação se limita à segurança contra incêndios e pânico, não sendo responsável pelo funcionamento do brinquedo ou por suas especificações técnicas. Segundo os Bombeiros, a vistoria técnica e a liberação das atrações envolvem laudos de responsabilidade técnica privada e fiscalização do poder público municipal.

A administração municipal informou ainda que acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis após a conclusão das investigações.

O Minas Center Park informou, em nota, que lamenta o ocorrido e prestou solidariedade à família da vítima. A empresa afirmou que acionou imediatamente os serviços de emergência, colaborou com as autoridades e segue normas técnicas de segurança, com rotinas de manutenção e fiscalização dos equipamentos.

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O parque destacou ainda que continuará colaborando com as investigações até o completo esclarecimento das circunstâncias do acidente.