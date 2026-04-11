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‘Parque do chocolate’ na Suíça irá custar R$ 2,5 bilhões e tem pré-inauguração prevista para 2027

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Redação Flipar
  • O Parc du Chocolat Cailler, orçado em € 436,1 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), já tem planejada uma abertura antecipada de suas primeiras fases entre o fim de 2027 e meados de 2028.
    O Parc du Chocolat Cailler, orçado em € 436,1 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), já tem planejada uma abertura antecipada de suas primeiras fases entre o fim de 2027 e meados de 2028. Foto: Reproduc?a?o/Studio Tim Fu
  • No início de 2026, o projeto de 300 mil m² avançou para a etapa de consulta pública, aproximando a concretização de um complexo que contará com hotelaria, gastronomia e imersões sensoriais.
    No início de 2026, o projeto de 300 mil m² avançou para a etapa de consulta pública, aproximando a concretização de um complexo que contará com hotelaria, gastronomia e imersões sensoriais. Foto: Reproduc?a?o/Association Gruye?re Chocolat
  • O parque será erguido no entorno da Cailler, a fábrica de chocolates mais antiga da Suíça. A proposta é oferecer um roteiro de até seis horas que detalha desde a origem do cacau até a sua fusão com o renomado leite da região de Gruyère.
    O parque será erguido no entorno da Cailler, a fábrica de chocolates mais antiga da Suíça. A proposta é oferecer um roteiro de até seis horas que detalha desde a origem do cacau até a sua fusão com o renomado leite da região de Gruyère. Foto: Reproduc?a?o/Association Gruye?re Chocolat
  • Inicialmente, a meta é atrair entre 700 mil e 800 mil visitantes por ano. Com a expansão das atrações a longo prazo, a expectativa é que o fluxo anual ultrapasse a marca de um milhão de pessoas.
    Inicialmente, a meta é atrair entre 700 mil e 800 mil visitantes por ano. Com a expansão das atrações a longo prazo, a expectativa é que o fluxo anual ultrapasse a marca de um milhão de pessoas. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Association Gruyère Chocolat
  • Além de consolidar a área como a
    Além de consolidar a área como a "Capital do Chocolate Suíço" no cenário global, a iniciativa deve impulsionar a economia local com a criação de cerca de 300 novos postos de trabalho, de acordo com representantes da Cailler. Foto: Reproduc?a?o/Urban Project
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