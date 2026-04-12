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Jovem mineiro desaparece no mar no dia do aniversário de 18 anos, no RJ

Bombeiros seguem buscas por rapaz que desapareceu ao entrar no mar em Arraial do Cabo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 10:52

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Praia do Farol (RJ): Situada em Arraial do Cabo, tem águas cristalinas e tranquilas, protegidas por uma enseada que reduz o impacto das ondas.
As buscas continuam neste domingo (12/4), com uso de drones e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento crédito: Reprodução Youtube

Um jovem de 18 anos, natural de Minas Gerais, desapareceu no mar na tarde desse sábado (11/4), na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), na Região dos Lagos do Rio.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, o rapaz foi visto pela última vez ao entrar no mar e ultrapassar algumas ondas, segundo relato de um amigo. Desde então, ele não foi mais localizado.

Equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Cabo Frio), com apoio de guarda-vidas, iniciaram imediatamente as buscas, utilizando moto aquática e embarcação de resgate.

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As buscas continuam neste domingo (12/4), com uso de drones e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.

Até o momento, a vítima não foi encontrada. Não há informações de qual cidade mineira ele seria.

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De acordo com informações de jornais locais, o jovem comemorava o próprio aniversário na praia, acompanhado de um amigo.

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