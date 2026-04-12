Jovem mineiro desaparece no mar no dia do aniversário de 18 anos, no RJ
Bombeiros seguem buscas por rapaz que desapareceu ao entrar no mar em Arraial do Cabo
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Um jovem de 18 anos, natural de Minas Gerais, desapareceu no mar na tarde desse sábado (11/4), na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), na Região dos Lagos do Rio.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, o rapaz foi visto pela última vez ao entrar no mar e ultrapassar algumas ondas, segundo relato de um amigo. Desde então, ele não foi mais localizado.
Equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Cabo Frio), com apoio de guarda-vidas, iniciaram imediatamente as buscas, utilizando moto aquática e embarcação de resgate.
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As buscas continuam neste domingo (12/4), com uso de drones e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.
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Até o momento, a vítima não foi encontrada. Não há informações de qual cidade mineira ele seria.
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De acordo com informações de jornais locais, o jovem comemorava o próprio aniversário na praia, acompanhado de um amigo.