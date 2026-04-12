Jovem mineiro desaparece no mar no dia do aniversário de 18 anos, no RJ

Um jovem de 18 anos, natural de Minas Gerais, desapareceu no mar na tarde desse sábado (11/4), na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), na Região dos Lagos do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, o rapaz foi visto pela última vez ao entrar no mar e ultrapassar algumas ondas, segundo relato de um amigo. Desde então, ele não foi mais localizado.

Equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Cabo Frio), com apoio de guarda-vidas, iniciaram imediatamente as buscas, utilizando moto aquática e embarcação de resgate.

As buscas continuam neste domingo (12/4), com uso de drones e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.

Até o momento, a vítima não foi encontrada. Não há informações de qual cidade mineira ele seria.

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De acordo com informações de jornais locais, o jovem comemorava o próprio aniversário na praia, acompanhado de um amigo.