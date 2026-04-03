Homem morre após afogamento na Lagoa da Pampulha
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Pronto Socorro
Um homem de cabelos grisalhos morreu após se afogar na Lagoa da Pampulha, na tarde desta sexta-feira (3/4), em Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.
Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, na capital. O homem morreu logo após ao dar entrada no pronto-socorro.
De acordo com informações iniciais, a vítima estava dentro da lagoa quando foi perdida de vista. Testemunhas relataram que o homem se encontrava na margem, próximo à pista de caminhada, momentos antes do desaparecimento. No entanto, não foi possível confirmar o que ele fazia no local.
Os bombeiros iniciaram as buscas e conseguiram localizar o homem na água. Após o resgate, a equipe realizou manobras de reanimação ainda no local antes de levá-lo ao hospital.