Suspeitos de matarem dono de concessionária em Contagem são presos em MG

Dois irmãos, de 22 e 26 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato de um dono de uma concessionária em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), foram presos nesse domingo (12/4) em Jequitaí (MG), no Norte do estado.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por uma denúncia de que os suspeitos estavam escondidos na casa de uma prima, no Bairro Tomás de Aquino. Militares cercaram a residência. Um dos homens tentou fugir ao ver os policiais, pulando muros de casas vizinhas com a mão na cintura, o que levantou suspeita de que estivesse armado. Ele foi alcançado perto de uma ponte.

O outro suspeito foi encontrado escondido dentro do banheiro da casa e foi preciso algemá-lo porque resistiu à abordagem. Durante a ação, os dois confessaram participação no crime.

Ainda conforme a polícia, a motocicleta usada no homicídio e fuga foi localizada e apreendida na residência. Os suspeitos afirmaram que a morte do empresário foi motivada por problemas mecânicos em um Honda Civic comprado na concessionária da vítima.

Depois da prisão, os irmãos foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves e, em seguida, levados para a delegacia da Polícia Civil em Pirapora.

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite da sexta-feira (10/4), no Bairro Industrial, em Contagem. O empresário era um homem de 42 anos, dono da concessionária de veículos. O irmão dele, de 36 anos, ficou gravemente ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o desentendimento começou quando um cliente reclamou de defeitos em um carro comprado na loja. Durante a discussão, um dos suspeitos entrou em um veículo e questionou se a polícia seria acionada. Ao receber resposta positiva, ele sacou uma arma e disparou contra os irmãos dono da concessionária.

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O empresário morreu ainda no local e o irmão foi socorrido em estado grave ao hospital municipal. O autor fugiu e passou a ser procurado pela polícia.