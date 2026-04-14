Garupa de moto de app atingido por carro acorda, mas não lembra de acidente

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O jovem Ítalo Leandro Martins dos Santos, de 16 anos, que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada de domingo (12/4), segue internado no Hospital João XXIII, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. O adolescente estava indo trabalhar em uma moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor, na altura do "Ponteio Lar Shopping", na Região Centro-Sul da capital. O motociclista, Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu no local.

A mãe do menor, Helenice Martins dos Santos, disse ao Estado de Minas nesta terça-feira (14/4) que o jovem já acordou, conversou com ela e que não se lembra do acidente.

Ela ainda mencionou que o filho continua no CTI do João XXIII. "O quadro dele é estável mas ainda é crítico, devido às lesões externas e, principalmente as internas", disse. Ítalo Leandro sofreu lesões no fígado, no baço, em um dos rins e teve sangramento abdominal. Ele passou por exames e vai continuar em observação.

O acidente

Helenice também contou que o adolescente trabalha vendendo balas em bares e festas. No dia dos fatos, ele saiu de um ponto onde costuma vender os doces e se direcionava para um show na região. A viagem, no entanto, foi interrompida pelo acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do carro de luxo, o empresário Luis Henrique Rodrigues Pierazolli, de 45 anos, e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito de bebida alcoólica e fala desconexa. O motorista, que é empresário e morador de Nova Lima, na Região Metropolitana, foi preso em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames de necropsia. Além disso, Luis Henrique foi conduzido e ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital. "Ele teve a prisão ratificada em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool ou substância psicoativa (art. 302, § 3º, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro)", comunicou a PC.

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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que foram emitidas as intimações de ciência para o Ministério Público e Defensoria Pública, e a audiência de custódia do empresário está marcada para esta tarde, às 15h30.