Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO

Motociclista de app morre e motorista de picape é detido por embriaguez

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (12) no Belvedere, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/04/2026 18:08

compartilhe

SIGA
×
Danilo Marinho morreu no local do acidente
Danilo Marinho morreu no local do acidente crédito: Arquivo Pessoal

Um acidente na madrugada deste domingo (12) deixou um morto no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um motociclista de aplicativo, identificado como Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu após uma colisão com uma caminhonete de luxo na rodovia MGC-356. O motorista do veículo, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar com sinais de embriaguez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A batida ocorreu quando a caminhonete, uma Ford Ranger Raptor, subia a rodovia no sentido Belvedere. Segundo o relato do condutor à PM, ele seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta teria "aparecido" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se recorda com precisão da dinâmica da colisão.

Leia Mais

Danilo Marinho morreu no local, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital João XXIII. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da picape apresentava hálito etílico acentuado, andar cambaleante e dificuldade de fala. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.

Outros dois passageiros que estavam na caminhonete optaram por permanecer em silêncio durante o interrogatório inicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Ford Ranger Raptor envolvida na batida foi apreendida e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

acidente motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay