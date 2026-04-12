Motociclista de app morre e motorista de picape é detido por embriaguez

Um acidente na madrugada deste domingo (12) deixou um morto no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um motociclista de aplicativo, identificado como Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu após uma colisão com uma caminhonete de luxo na rodovia MGC-356. O motorista do veículo, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar com sinais de embriaguez.



A batida ocorreu quando a caminhonete, uma Ford Ranger Raptor, subia a rodovia no sentido Belvedere. Segundo o relato do condutor à PM, ele seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta teria "aparecido" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se recorda com precisão da dinâmica da colisão.



Danilo Marinho morreu no local, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital João XXIII.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da picape apresentava hálito etílico acentuado, andar cambaleante e dificuldade de fala. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.

Outros dois passageiros que estavam na caminhonete optaram por permanecer em silêncio durante o interrogatório inicial.



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A Ford Ranger Raptor envolvida na batida foi apreendida e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

