Trator furtado em SP e avaliado em R$ 220 mil é recuperado em MG

Um trator agrícola avaliado em cerca de R$ 220 mil, furtado de São Paulo, foi recuperado na manhã desse sábado (11/4), em Barroso (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a apreensão ocorreu por volta das 8h35, nas proximidades do km 36 da rodovia LMG-809, após levantamento de informações dos setores de inteligência da corporação.

As equipes localizaram o maquinário escondido dentro de uma oficina às margens da rodovia. O local estava fechado, sendo necessário montar um cerco até a abordagem do responsável pelo imóvel.

Durante a fiscalização, os militares constataram que as numerações do chassi e do motor haviam sido raspadas, caracterizando adulteração de sinal identificador. Após consulta, foi confirmado que o trator era produto de furto.

O responsável pelo local indicou outro homem como proprietário do veículo. O suspeito foi identificado e preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.