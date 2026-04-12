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TUDO PELO CRIME

Dupla de BH e Betim percorre 500 km para furtar dez iPhones em show no ES

Suspeitos foram localizados em hotel em Aimorés (MG) após vítima rastrear celular furtado; crime ocorreu durante show em Baixo Guandu (ES)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 09:11

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Conforme a PM, há indícios de que os homens integrem uma quadrilha especializada em furtos
Conforme a PM, há indícios de que os homens integrem uma quadrilha especializada em furtos crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens, de Belo Horizonte e Betim (MG), foram presos neste sábado (11/4) após furtarem dez iPhones durante um show em Baixo Guandu (ES), na noite anterior.

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Segundo a Polícia Militar de Aimorés (MG), responsável pela prisão, os suspeitos viajaram cerca de 500 quilômetros em um trajeto de aproximadamente sete horas para cometer o crime durante o show em comemoração à emancipação política da cidade capixaba.

Eles foram localizados durante a madrugada em um hotel no centro de Aimorés, após uma das vítimas rastrear o celular furtado, cuja localização apontava para o edifício.

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Os dez aparelhos foram recuperados pela polícia. Segundo a PM, há indícios de que os homens integrem uma quadrilha especializada em furtos.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Governador Valadares (MG).

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Apesar de estarem em estados diferentes, Aimorés (MG) e Baixo Guandu (ES) são cidades vizinhas, separadas por cerca de 3 quilômetros.

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