Dupla de BH e Betim percorre 500 km para furtar dez iPhones em show no ES
Suspeitos foram localizados em hotel em Aimorés (MG) após vítima rastrear celular furtado; crime ocorreu durante show em Baixo Guandu (ES)
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Dois homens, de Belo Horizonte e Betim (MG), foram presos neste sábado (11/4) após furtarem dez iPhones durante um show em Baixo Guandu (ES), na noite anterior.
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Segundo a Polícia Militar de Aimorés (MG), responsável pela prisão, os suspeitos viajaram cerca de 500 quilômetros em um trajeto de aproximadamente sete horas para cometer o crime durante o show em comemoração à emancipação política da cidade capixaba.
Eles foram localizados durante a madrugada em um hotel no centro de Aimorés, após uma das vítimas rastrear o celular furtado, cuja localização apontava para o edifício.
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Os dez aparelhos foram recuperados pela polícia. Segundo a PM, há indícios de que os homens integrem uma quadrilha especializada em furtos.
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A dupla foi encaminhada à Delegacia de Governador Valadares (MG).
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