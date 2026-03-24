Fãs relatam queimaduras após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH

Larissa Leone*; Alice Pimenta

Fãs do cantor Luan Santana relataram nas redes sociais que tiveram queimaduras e irritações na pele após usarem as pulseiras de LED distribuídas pela produção durante o show “Registro Histórico”, realizado no último sábado (21/3), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Segundo os posts, as lesões teriam sido causadas por um possível vazamento de substância das pulseiras, que eram usadas como efeito visual durante a apresentação.

As queixas viralizaram nas redes sociais. No X (antigo Twitter), usuários compartilharam fotos de marcas avermelhadas e bolhas na região do braço onde o acessório foi utilizado.

Em uma das publicações, uma fã escreveu: "Não sei o que aconteceu, mas essa pulseira do show do Luan Santana me deu uma irritação no braço". Uma segunda pessoa respondeu: "Mano, eu também. Tá bizarro". Outra relatou sintomas semelhantes: "O meu tá igualzinho. Tá ardendo demais."

mano eu também tá bizarro pic.twitter.com/lMRxMRF2ki — Lê (@le_101010) March 22, 2026

A estudante Ana Flávia Damaceno, de 18 anos, que esteve no evento, contou para o Estado de Minas que percebeu problemas cerca de uma hora e meia após o início do show. Segundo ela, a pulseira começou a falhar e, ao ser aberta, apresentava um líquido alaranjado, semelhante a óleo. A jovem disse que o contato com a substância provocou coceira intensa, vermelhidão e o surgimento de pequenas bolhas na pele.

"Quando resolvemos abrir a pulseira, as pilhas estavam até escorregadias. Meu braço estava coçando; fui ao banheiro, lavei, peguei papel do banheiro mesmo e sequei. Bem no final, ela começou a soltar água novamente, tendo contato com as minhas mãos; aí a alergia veio. Foi tudo muito rápido, a pressa para ir embora, a chuva, nem cogitei tirar foto, só queria chegar em casa logo e tomar um antialérgico para passar a ardência e a coceira", disse.

Ainda de acordo com a estudante, outras pessoas que estavam próximas — incluindo uma amiga e o namorado dela — também apresentaram reações semelhantes. Todos estavam no mesmo setor e receberam as pulseiras no mesmo ponto de distribuição, o que, segundo ela, levanta a suspeita de um possível problema em lote específico ou na manutenção dos dispositivos.

"Estávamos todos no mesmo local, pegamos as pulseiras com a mesma pessoa, então eu acho bem difícil ser uma coincidência. Eu acho que foi mais uma falta de atenção da equipe mesmo. Tá certo que imprevistos acontecem, mas em nenhum momento foi divulgado quando foi a última troca dessas pilhas. Tanto que eu nem me lembro da marca da pilha, não cheguei a checar", concluiu a jovem.

"Preocupação e estranheza"

Em nota, a assessoria do Luan Santana informou que recebeu os relatos com "preocupação e estranheza". O comunicado destaca que as pulseiras de LED são utilizadas há quase dois anos em diversos shows, no Brasil e no exterior, sem registro anterior de problemas. A produção citou apresentações recentes com grande público, incluindo eventos em Lisboa, Curitiba e São Paulo, onde milhares de unidades foram distribuídas.

A equipe do cantor afirmou ainda que os casos estão sendo apurados e pediu cautela para evitar especulações. As pulseiras, segundo a assessoria, fazem parte dos efeitos visuais da turnê e foram usadas para compor a experiência do público durante o espetáculo em Belo Horizonte.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges