Homem é procurado por furtar imagens sacras em cemitério de Betim
Suspeito invadiu capela duas vezes no mesmo dia e fugiu com peças religiosas
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Um homem está sendo procurado por furtar imagens sacras na capela do Cemitério Municipal Parque Jardim da Cachoeira, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (7/4).
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Avenida Amazonas, no bairro Jardim Central. Um funcionário do cemitério, de 63 anos, relatou que, por volta das 8h, um homem com cerca de 40 anos, estatura mediana, gordo e calvo, vestindo blusa escura e chinelo, entrou na capela.
Após permanecer alguns minutos no local, ele saiu escondendo imagens de santos sob a roupa. Durante a ação, o suspeito também quebrou um quadro de lembranças de um túmulo.
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Cerca de três horas depois, o homem retornou ao cemitério e repetiu o crime. Desta vez, escondeu as imagens em uma sacola antes de fugir.
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A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O cemitério tem câmeras de segurança, que podem ajudar na identificação do autor.
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A Prefeitura de Betim foi procurada e aguarda retorno.