Mulher é presa por falsa denúncia de furto de seu carro
A mulher inseriu informações falsas no registro policial e provocou a abertura de um inquérito contra uma pessoa inocente
Uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante nessa segunda-feira (6/4) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de a Polícia Civil descobrir que ela havia feita uma denúncia falsa de furto contra um homem. De vítima ela passou a ser é apontada como autora de denunciação caluniosa.
O caso começou a ser investigado após a mulher registrar ocorrência afirmando que teve o veículo furtado e que teria localizado o automóvel sendo anunciado à venda na internet, inclusive indicando um suspeito.
Durante as diligências, policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos localizaram o carro no Bairro Jardim das Palmeiras.
No entanto, a apuração revelou que o veículo não havia sido furtado: o atual dono comprovou que havia comprado o automóvel antes da data indicada pela denunciante. Ainda segundo a investigação, a mulher inseriu informações falsas no registro policial e provocou a abertura de um inquérito contra uma pessoa inocente.
Diante das evidências, ela foi localizada e presa em flagrante. Durante a abordagem, a suspeita confessou o crime. Ela foi encaminhada à delegacia e o caso segue sob investigação.
A Polícia Civil reforçou que registrar denúncias falsas é crime e pode prejudicar o trabalho das forças de segurança.