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CARMO DO PARANAÍBA

Homem mata colega de trabalho a facada depois de beberam juntos

Vítima e autor teriam discutido após consumirem bebida alcoólica e, durante a briga, o suspeito usou uma faca tipo peixeira para atacar o colega

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
07/04/2026 20:16 - atualizado em 07/04/2026 20:19

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Homem mata colega de trabalho a facadas depois de beberam juntos
Homem mata colega de trabalho a facadas depois de beberam juntos crédito: ReproduÃ§Ã£o/Sejusp

Um homem, de 25 anos, morreu depois de ser esfaqueado pelo colega de quarto, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. O suspeito, de 23, fugiu após o crime e ainda não foi localizado pela polícia. O crime foi registrado nessa segunda-feira (6/4) e a vítima, Murilo Rocha Santana, foi atingida no peito dentro do alojamento onde morava.

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Ele chegou a ser socorrido por vizinhos e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois trabalhavam juntos na colheita de café e teriam discutido após consumirem bebida alcoólica. Não se sabe o motivo da briga.

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Durante a briga, o suspeito usou uma faca tipo peixeira para atacar o colega. Antes de fugir, o autor ainda roubou celulares da vítima e de uma testemunha, para dificultar o pedido de ajuda. Câmeras de segurança registraram a fuga do jovem, que foi visto correndo pelas ruas e trocando de roupa momentos depois.

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A polícia fez buscas na cidade e em regiões próximas, mas até a publicação desta matéria o suspeito seguia foragido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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