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ROUBO

Caminhão com armas é roubado e criminosos fazem reféns na Grande BH

Criminosos levaram 14 armas e munições ao renderem motorista e auxiliar em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/04/2026 08:17 - atualizado em 07/04/2026 08:21

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PM atira e mata suspeito em bar no Barreiro após ameaça à família
Um representante da empresa informou que foram levadas 14 armas de fogo, além de diversas munições crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Duas pessoas foram feitas reféns durante o roubo de um caminhão na tarde dessa segunda-feira (6/4), na MG-050, no distrito de Azurita, em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no km 74. O motorista, de 51 anos, e o auxiliar, de 61, relataram que pararam às margens da rodovia para almoçar e, ao retornarem ao veículo, foram surpreendidos por quatro homens encapuzados, posicionados dos dois lados da cabine.

Os suspeitos ordenaram que as vítimas abaixassem a cabeça, saíssem do caminhão e entrassem em outro veículo. Elas foram levadas e abandonadas posteriormente em um matagal, em Pedro Leopoldo (MG).

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As vítimas não souberam repassar características dos autores nem do veículo utilizado na ação.

Durante rastreamento, a PM localizou o caminhão abandonado às margens da rodovia, no sentido Itaúna. O veículo estava ligado, com as portas abertas e sem parte da carga.

Um representante da empresa, que foi até o local, informou que foram levadas 14 armas de fogo, além de diversas munições.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

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