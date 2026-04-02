Furto de cabos e falha em bomba deixam parte de BH e Contagem sem água
Ao todo, 17 bairros foram afetados. Copasa afirma que até o fim desta quinta-feira (2/4) o abastecimento deve ser restabelecido
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Doze bairros de Belo Horizonte e cinco de Contagem, na Região Metropolitana, estão sem abastecimento de água desde as primeiras horas desta quinta-feira (2/4). Segundo a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (Copasa), os motivos são furtos de cabos e uma falha no sistema mecânico.
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Segundo a companhia, condutores de energia elétrica foram furtados da Estação Elevatória de Água do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital, ocasionando o problema no abastecimento da cidade. A empresa esclareceu que a reposição dos cabos foi feita hoje e que o abastecimento de água está sendo restabelecido gradualmente ao longo do dia.
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Em BH, estão sem água os bairros: Alto Vera Cruz, Mangabeiras, Marçola, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Novo São Lucas, Santana do Cafezal, Serra e Vila Novo São Lucas.
Já em Contagem, o motivo da falta de água foi uma falha eletromecânica ocorrida na madrugada desta quinta. O erro ocorreu no booster responsável pelo abastecimento dos bairros Flamengo, Bandeirantes, Jardim Riacho, Santa Maria e Conjunto das Mangueiras.
Assim como em Belo Horizonte, a Copasa informou que a manutenção foi concluída pela manhã e que o abastecimento volta ao normal ainda hoje.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice