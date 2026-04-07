Trabalhadora suspeita de furtar R$ 1 milhão de empresa é alvo da PC em MG

Uma mulher de 51 anos, suspeita de se aproveitar de sua posição de confiança em uma empresa para fraudar registros internos e desviar ao menos R$ 1 milhão, foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (7/4). A ação teve como alvo uma empresa do setor de hortifrutigranjeiro, localizada em Rio Paranaíba (MG).

Seis imóveis localizados no município de São Gotardo foram sequestrados judicialmente. Houve, ainda, bloqueio de valores em contas bancárias da suspeita e do marido dela, de 59 anos. Durante buscas em dois endereços vinculados ao casal, incluindo uma propriedade rural de alto padrão, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e mídias eletrônicas. Todo o material passará por perícia.

As investigações indicam que a suspeita estaria envolvida na manipulação de romaneios (documentos de transporte que detalham a carga para facilitar a conferência e fiscalização), na alteração de planilhas, na concessão de descontos fictícios e no registro de pagamentos como quitados, sem que os valores tivessem entrado no caixa da empresa.

Também há indícios de retiradas indevidas de documentos e de que dados relevantes foram apagados de computador corporativo, segundo informou o delegado Guilherme Campos. “Os levantamentos apontam que parte dos recursos desviados pode ter sido direcionada para contas de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento financeiro”, afirma.

Ainda segundo Campos, chamou a atenção dos investigadores a incompatibilidade entre o padrão de vida apresentado pelos investigados e a renda declarada. “Isso reforça a suspeita de enriquecimento ilícito e utilização de bens para ocultação patrimonial”, observa.

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A investigação prossegue a fim de levantar o valor exato do prejuízo financeiro e se outras pessoas participaram do crime.