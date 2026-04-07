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Trabalhadora suspeita de furtar R$ 1 milhão de empresa é alvo da PC em MG

Seis imóveis localizados em São Gotardo foram sequestrados judicialmente. Também houve bloqueio de valores em contas bancárias da suspeita e do marido dela

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Repórter
07/04/2026 23:05

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A Polícia Civil apontou incompatibilidade entre o padrão de vida apresentado pela mulher e pelo marido e a renda declarada
A Polícia Civil apontou incompatibilidade entre o padrão de vida apresentado pela mulher e pelo marido e a renda declarada crédito: PCMG

Uma mulher de 51 anos, suspeita de se aproveitar de sua posição de confiança em uma empresa para fraudar registros internos e desviar ao menos R$ 1 milhão, foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (7/4). A ação teve como alvo uma empresa do setor de hortifrutigranjeiro, localizada em Rio Paranaíba (MG).

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Seis imóveis localizados no município de São Gotardo foram sequestrados judicialmente. Houve, ainda, bloqueio de valores em contas bancárias da suspeita e do marido dela, de 59 anos. Durante buscas em dois endereços vinculados ao casal, incluindo uma propriedade rural de alto padrão, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e mídias eletrônicas. Todo o material passará por perícia.

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As investigações indicam que a suspeita estaria envolvida na manipulação de romaneios (documentos de transporte que detalham a carga para facilitar a conferência e fiscalização), na alteração de planilhas, na concessão de descontos fictícios e no registro de pagamentos como quitados, sem que os valores tivessem entrado no caixa da empresa.

Também há indícios de retiradas indevidas de documentos e de que dados relevantes foram apagados de computador corporativo, segundo informou o delegado Guilherme Campos. “Os levantamentos apontam que parte dos recursos desviados pode ter sido direcionada para contas de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento financeiro”, afirma.

Ainda segundo Campos, chamou a atenção dos investigadores a incompatibilidade entre o padrão de vida apresentado pelos investigados e a renda declarada. “Isso reforça a suspeita de enriquecimento ilícito e utilização de bens para ocultação patrimonial”, observa.

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A investigação prossegue a fim de levantar o valor exato do prejuízo financeiro e se outras pessoas participaram do crime.

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