Vídeo: vira-lata herói 'rouba' sacola de ladrões durante furto em MG

Um cachorro chamou a atenção em redes sociais ao “atrapalhar” a ação de dois suspeitos que furtavam uma loja de calçados na madrugada de terça-feira (7/4), em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

Nas imagens, os ladrões, de 18 e 22 anos, deixam uma sacola na calçada da Avenida Olegário Maciel e seguem até o estabelecimento para arrombar a porta. Nesse momento, o cachorro aparece e leva a sacola sem que eles percebam.

Policiais militares encontraram a porta de vidro da loja arrombada, com estilhaços espalhados e moedas pelo chão. Câmeras de segurança registraram os dois homens quebrando o vidro com uma pedra e furtando quatro pares de tênis, um celular e dinheiro do caixa.

Um dos envolvidos foi identificado e localizado debaixo de uma ponte. Ele afirmou que os produtos estavam com o comparsa - que também foi achado e confessou o crime.

De acordo com a PM, o dinheiro furtado já havia sido gasto e o celular, vendido por R$ 50. Parte dos tênis foi recuperada na casa de uma mulher, que admitiu ter comprado os produtos por R$ 40 o outro par ela já estava usando nos pés.

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A loja informou que os pares de tênis custam cerca de R$ 400, sendo vendido pelos ladrões a 10% do valor total. Os homens foram presos e encaminhados à 2° Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

