Assine
overlay
Início Gerais
CARAMELO

Vídeo: vira-lata herói 'rouba' sacola de ladrões durante furto em MG

Cachorro levou itens dos criminosos sem que eles percebessem; dupla foi presa depois de roubar loja de calçados

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/04/2026 09:09 - atualizado em 09/04/2026 09:24

compartilhe

SIGA
×
Durante o arrombamento da porta, o cachorro aparece e leva a sacola sem que os suspeitos percebam
Durante o arrombamento da porta, o cachorro aparece e leva a sacola sem que os suspeitos percebam crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um cachorro chamou a atenção em redes sociais ao “atrapalhar” a ação de dois suspeitos que furtavam uma loja de calçados na madrugada de terça-feira (7/4), em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas imagens, os ladrões, de 18 e 22 anos, deixam uma sacola na calçada da Avenida Olegário Maciel e seguem até o estabelecimento para arrombar a porta. Nesse momento, o cachorro aparece e leva a sacola sem que eles percebam.

Policiais militares encontraram a porta de vidro da loja arrombada, com estilhaços espalhados e moedas pelo chão. Câmeras de segurança registraram os dois homens quebrando o vidro com uma pedra e furtando quatro pares de tênis, um celular e dinheiro do caixa.

Leia Mais

Um dos envolvidos foi identificado e localizado debaixo de uma ponte. Ele afirmou que os produtos estavam com o comparsa - que também foi achado e confessou o crime.

De acordo com a PM, o dinheiro furtado já havia sido gasto e o celular, vendido por R$ 50. Parte dos tênis foi recuperada na casa de uma mulher, que admitiu ter comprado os produtos por R$ 40 o outro par ela já estava usando nos pés.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A loja informou que os pares de tênis custam cerca de R$ 400, sendo vendido pelos ladrões a 10% do valor total. Os homens foram presos e encaminhados à 2° Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

cachorro caratinga furto minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay