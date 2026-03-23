Idoso é preso após atirar em cão que matou suas galinhas
O animal ficou ferido e precisou de atendimento veterinário. A arma, uma espingarda de dois canos do suspeito, foi apreendida por não ter documentação
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Um fazendeiro, de 73 anos, foi preso depois de efetuar um disparo de espingarda contra um cachorro, em sua fazenda, localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O animal ficou ferido. A espingarda de dois canos, sem numeração, de calibre 28, com uma munição intacta e outra já deflagrada, foi apreendida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
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O suspeito confessou para a PM que atirou contra o cachorro de uma propriedade rural vizinha, às margens da BR-262. Ele disse que ficou nervoso após o animal matar várias de suas galinhas e ferir um bezerro recém-nascido em sua fazenda.
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi preso em flagrante, na última sexta-feira (20/3), por posse irregular de arma de fogo. Ele não apresentou documentação que comprovasse a regularidade da arma à PM. Após ser ouvido pelo delegado, foi arbitrada fiança, que foi paga pelo suspeito. Ele foi liberado em seguida, complementou a corporação.
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O dono do cachorro disse para a PM que presenciou o momento em que o suspeito, usando uma espingarda, disparou em direção ao seu cão. Ele relatou também que o animal ficou ferido e precisou levar pontos durante atendimento veterinário.