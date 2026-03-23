Idoso é preso após atirar em cão que matou suas galinhas

Um fazendeiro, de 73 anos, foi preso depois de efetuar um disparo de espingarda contra um cachorro, em sua fazenda, localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O animal ficou ferido. A espingarda de dois canos, sem numeração, de calibre 28, com uma munição intacta e outra já deflagrada, foi apreendida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O suspeito confessou para a PM que atirou contra o cachorro de uma propriedade rural vizinha, às margens da BR-262. Ele disse que ficou nervoso após o animal matar várias de suas galinhas e ferir um bezerro recém-nascido em sua fazenda.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi preso em flagrante, na última sexta-feira (20/3), por posse irregular de arma de fogo. Ele não apresentou documentação que comprovasse a regularidade da arma à PM. Após ser ouvido pelo delegado, foi arbitrada fiança, que foi paga pelo suspeito. Ele foi liberado em seguida, complementou a corporação.

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O dono do cachorro disse para a PM que presenciou o momento em que o suspeito, usando uma espingarda, disparou em direção ao seu cão. Ele relatou também que o animal ficou ferido e precisou levar pontos durante atendimento veterinário.