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BEBIDA FALSIFICADA

Fábrica clandestina de vodca e uísque é fechada pela PM no Barreiro

Duas pessoas foram presas e, milhares de garrafas e rótulos de marcas foram apreendidos na casa que funcionava como fábrica no Bairro Miramar, em Belo Horizonte

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
23/03/2026 17:37 - atualizado em 23/03/2026 18:16

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Afinal, é whisky ou uísque? Veja o que diz a gramática
Bebidas foram encontradas em fábrica no Bairro Miramar crédito: Tupi

Duas pessoas foram presas e milhares de garrafas cheias e vazias de vodca e uísque falsificados foram apreendidas pela Polícia Militar (PMMG) nesta segunda-feira (23/3) em uma fábrica clandestina no Bairro Miramar, Região do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Rótulos de marcas e máquinas para fechar garrafas também foram apreendidos. 

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Militares da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) fizeram a descoberta através de uma denúncia anônima, enquanto realizavam patrulhamento na região. 

Segundo informações da PMMG, o montante de materiais para adulteração das bebidas era tão grande que foi necessário solicitar um veículo maior.

Moradores relataram à reportagem uma grande movimentação policial na região. Contaram também que ninguém suspeitava da existência da fábrica e que o local parecia uma residência comum. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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