Homem é preso por suspeita de assassinar morador de rua em Uberlândia

Um homem de 35 anos em situação de rua foi morto após sofrer uma agressão violenta na manhã deste domingo (22/3) no Bairro Morada Nova, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar.



De acordo com informações da PM, a ocorrência foi registrada pouco depois das 6h na Rua Pedro José Carmo. Equipes policiais e de resgate foram acionadas para atender a um caso de agressão física em via pública.

No local, a vítima foi encontrada em estado grave, com traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento intenso e sinais de lesões severas na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros e do suporte avançado realizaram manobras de reanimação e procedimentos de emergência, incluindo intubação, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Polícia Militar, não foi possível, no local, determinar a motivação do crime, que ainda será investigada.



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O autor foi localizado e preso, sendo encaminhado às autoridades competentes.