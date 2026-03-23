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Morte na rua

Homem é preso por suspeita de assassinar morador de rua em Uberlândia

Vítima tinha 35 anos e foi morta após sofrer uma agressão violenta. Suspeito foi detido imediatamente

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/03/2026 17:30

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Homem é preso por suspeita assassinato de morador de rua
Homem é preso por suspeita assassinato de morador de rua crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 35 anos em situação de rua foi morto após sofrer uma agressão violenta na manhã deste domingo (22/3) no Bairro Morada Nova, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar.

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De acordo com informações da PM, a ocorrência foi registrada pouco depois das 6h na Rua Pedro José Carmo. Equipes policiais e de resgate foram acionadas para atender a um caso de agressão física em via pública.

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No local, a vítima foi encontrada em estado grave, com traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento intenso e sinais de lesões severas na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros e do suporte avançado realizaram manobras de reanimação e procedimentos de emergência, incluindo intubação, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Polícia Militar, não foi possível, no local, determinar a motivação do crime, que ainda será investigada.

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O autor foi localizado e preso, sendo encaminhado às autoridades competentes.

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