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FURTO

Três homens são presos por invadir comércio e furtar carros

Além dos suspeitos, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido com um dos veículos, um Audi A3

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/04/2026 18:53 - atualizado em 09/04/2026 18:54

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Polícia Militar prende autores e recupera quatro veículos furtados
Polícia Militar prende autores e recupera quatro veículos furtados crédito: PMMG

Três homens, de 32, 22 e 36 anos, foram presos e um adolescente, de 16, foi apreendido por furtarem quatro veículos de um estabelecimento comercial no Bairro JK, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (8/4). O caso foi acompanhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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Segundo a corporação, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto e, ao chegar ao local, constatou o arrombamento e a falta de quatro veículos. Segundo a denúncia, os indivíduos invadiram o comércio encapuzados durante a madrugada.

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Os militares realizaram buscas por cidades vizinhas. Dois veículos, um Honda City e um Fiat Fastback,  foram localizados na região de São Gonçalo de Rio Abaixo. Por meio do rastreamento, a PM ainda abordou um dos autores, que confessou o crime.

Posteriormente, os militares também levantaram a informação de que um Fiat Strada estaria retornando para João Monlevade. O carro foi recuperado próximo ao Bairro Tanquinho, e o suspeito preso em flagrante.

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O último veículo furtado, um Audi A3, foi encontrado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais ligaram o adolescente, morador do Bairro São João, na Grande BH, ao furto. Ele foi apreendido em flagrante. O grupo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

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