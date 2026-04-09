Três homens são presos por invadir comércio e furtar carros

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Três homens, de 32, 22 e 36 anos, foram presos e um adolescente, de 16, foi apreendido por furtarem quatro veículos de um estabelecimento comercial no Bairro JK, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (8/4). O caso foi acompanhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Segundo a corporação, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto e, ao chegar ao local, constatou o arrombamento e a falta de quatro veículos. Segundo a denúncia, os indivíduos invadiram o comércio encapuzados durante a madrugada.

Os militares realizaram buscas por cidades vizinhas. Dois veículos, um Honda City e um Fiat Fastback, foram localizados na região de São Gonçalo de Rio Abaixo. Por meio do rastreamento, a PM ainda abordou um dos autores, que confessou o crime.

Posteriormente, os militares também levantaram a informação de que um Fiat Strada estaria retornando para João Monlevade. O carro foi recuperado próximo ao Bairro Tanquinho, e o suspeito preso em flagrante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O último veículo furtado, um Audi A3, foi encontrado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais ligaram o adolescente, morador do Bairro São João, na Grande BH, ao furto. Ele foi apreendido em flagrante. O grupo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.