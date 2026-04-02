Carro suspeito leva PM a depósito com quase uma tonelada de maconha

A abordagem a um veículo adulterado levou a Polícia Militar (PM) a encontrar quase uma tonelada de drogas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação fez parte de uma operação policial ocorrida nessa quarta-feira (1/4).

O trabalho começou com informações sobre uma picape com sinais de adulteração circulando pelo Bairro Jardim das Palmeiras, na Zona Oeste da cidade. Com apoio do helicóptero, os policiais montaram um cerco e localizaram o veículo na Rua do Editor.

Durante a abordagem, foi constatado que o carro havia sido furtado em Uberaba, na mesma região do estado, em agosto de 2025. O motorista foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador.

Com mais informações por conta da prisão, a PM foi levada até uma casa no Bairro Jardim Europa, também na Zona Oeste. No imóvel, que funcionava como depósito, foram apreendidas 887 barras de maconha, além de um revólver calibre .38, 12 munições, três balanças de precisão, um remuniciador rápido projetado para revólveres, materiais para embalagem, um caderno com anotações, um celular e dois pen-drives.

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Todo o material foi recolhido e encaminhado para a perícia. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o imóvel era utilizado como base logística para o tráfico de drogas na cidade. O caso segue em investigação.