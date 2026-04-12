Homem é esfaqueado e tem casa incendiada em BH

Um homem de 41 anos foi vítima de tentativa de homicídio ao ser esfaqueado durante uma briga no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu na madrugada deste domingo (12/4) e também provocou um incêndio na casa da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncia de que um homem estava caído ao solo com ferimentos. Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e levada ao hospital.

Durante buscas, o suspeito, de 29 anos, foi encontrado nas proximidades. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir pulando muros, mas foi alcançado e preso.

Segundo apurado, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo o suposto furto de um celular. O autor foi até a própria casa, pegou uma faca e retornou ao imóvel da vítima, onde desferiu diversos golpes. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir.

Depois do ataque, o suspeito ainda ateou fogo em um sofá dentro da residência, provocando um incêndio que se espalhou pelo imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia. Conforme informações médicas, ela apresentava múltiplas perfurações no peito, nas costas e no pescoço.

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Ainda durante a ocorrência, foi constatado que o suspeito danificou um carro ao fugir pelo muro de uma casa vizinha. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.