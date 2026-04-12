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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é esfaqueado e tem casa incendiada em BH

Suspeito foi preso ao tentar fugir pulando muros nas casas vizinhas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 12:24 - atualizado em 12/04/2026 12:41

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Vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia
Vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 17/06/2024

Um homem de 41 anos foi vítima de tentativa de homicídio ao ser esfaqueado durante uma briga no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu na madrugada deste domingo (12/4) e também provocou um incêndio na casa da vítima.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncia de que um homem estava caído ao solo com ferimentos. Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e levada ao hospital.

Durante buscas, o suspeito, de 29 anos, foi encontrado nas proximidades. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir pulando muros, mas foi alcançado e preso.

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Segundo apurado, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo o suposto furto de um celular. O autor foi até a própria casa, pegou uma faca e retornou ao imóvel da vítima, onde desferiu diversos golpes. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir.

Depois do ataque, o suspeito ainda ateou fogo em um sofá dentro da residência, provocando um incêndio que se espalhou pelo imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia. Conforme informações médicas, ela apresentava múltiplas perfurações no peito, nas costas e no pescoço.

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Ainda durante a ocorrência, foi constatado que o suspeito danificou um carro ao fugir pelo muro de uma casa vizinha. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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