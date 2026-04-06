Mortes na moto: piloto carregava três jovens e não tinha CNH

O condutor da moto envolvida em um acidente que provocou a morte de duas jovens, de 17 e 18 anos, afirmou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que não tem carteira de habilitação. Ainda conforme boletim de ocorrência (BO) registrado pela corporação, uma das sobreviventes do acidente, de 15 anos, disse que havia quatro pessoas na motocicleta no momento da tragédia, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (6/4) em Contagem, na Grande BH.

Aos militares, o piloto, de 28 anos, alegou que estava sozinho no veículo no momento do acidente na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial. No entanto, à PMMG, a adolescente que sobreviveu contou que estava sentada sobre o tanque da moto e que as outras duas jovens estavam na garupa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto, modelo Honda CB 300, teria perdido o controle da direção, desequilibrado e batido em um poste. Informações preliminares deram conta de que um carro estaria envolvido no acidente, mas o boletim de ocorrência da PMMG finalizado e a Polícia Civil de Minas Gerais, que vai investigar o caso, não apontam envolvimento de outro veículo.

O registro policial também informa que o piloto e a adolescente foram levados ao Hospital Municipal de Contagem. Segundo a PMMG, o condutor, que a princípio apresentava escoriações no tórax, está internado com sangramento intracraniano e sob escolta, uma vez que foi preso em flagrante. Já a jovem apresentava escoriações na face e nos membros superior e inferior.

Ainda segundo o boletim, as duas mulheres que morreram estavam sem documentos de identificação no momento do acidente. Posteriormente, a mãe de uma delas identificou a filha como vítima.

A PMMG informou ainda que a motocicleta estava com documentação de 2021, motivo pelo qual foi rebocada.

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Em nota, a PCMG informou que uma perícia foi até o local do acidente e que os corpos das duas jovens que morreram foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal André Roquette. A corporação informou ainda que o piloto vai ficar sob escolta policial até estar apto a ser ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital.