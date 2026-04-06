BR-040 tem interdição de faixas em Nova Lima (MG)
O trecho, próximo ao Viaduto do Mutuca, teve duas faixas interditadas sem motivo justificado e gerou transito na manhã de segunda (6/4)
compartilheSIGA
A BR-040, no sentido do Rio de Janeiro, apresentou interdição de duas faixas, nesta manhã (6/4). O trânsito parado ocorreu por volta das onze horas, um pouco antes do viaduto do Mutuca, no km 545 em Nova Lima, região metropolitana de BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O viaduto conecta o trecho movimentado da capital mineira até o Rio de Janeiro e é administrado pela concessionária EPR Via Mineira.
Leia Mais
Segundo a concessionária, houve uma interdição momentânea de duas faixas no sentido Juiz de Fora para a realização da aferição de radar no km 548. Durante a atuação, foi registrado cerca de 1 km de retenção no trecho.
Ainda segundo a administradora, a interdição já foi finalizada e a via totalmente liberada com fluxo normal, sem pontos de lentidão, segundo a EPR Via Mineira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima