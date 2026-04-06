Assine
overlay
Início Gerais
AFERIÇÃO DE RADAR

BR-040 tem interdição de faixas em Nova Lima (MG)

O trecho, próximo ao Viaduto do Mutuca, teve duas faixas interditadas sem motivo justificado e gerou transito na manhã de segunda (6/4)

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
06/04/2026 13:19 - atualizado em 06/04/2026 14:01

compartilhe

SIGA
×
Duas faixas interditadas no Viaduto do Matuto, na BR-040, em Nova Lima (MG)
Duas faixas interditadas no Viaduto do Mutuca, na BR-040, em Nova Lima (MG) crédito: Arquivo Pessoal

A BR-040, no sentido do Rio de Janeiro, apresentou interdição de duas faixas, nesta manhã (6/4). O trânsito parado ocorreu por volta das onze horas, um pouco antes do viaduto do Mutuca, no km 545 em Nova Lima, região metropolitana de BH. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O viaduto conecta o trecho movimentado da capital mineira até o Rio de Janeiro e é administrado pela concessionária EPR Via Mineira.

Leia Mais

Segundo a concessionária, houve uma interdição momentânea de duas faixas no sentido Juiz de Fora para a realização da aferição de radar no km 548. Durante a atuação, foi registrado cerca de 1 km de retenção no trecho.

Ainda segundo a administradora, a interdição já foi finalizada e a via totalmente liberada com fluxo normal, sem pontos de lentidão, segundo a EPR Via Mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

br-040 interdicao radar transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay