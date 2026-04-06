BR-040 tem interdição de faixas em Nova Lima (MG)

A BR-040, no sentido do Rio de Janeiro, apresentou interdição de duas faixas, nesta manhã (6/4). O trânsito parado ocorreu por volta das onze horas, um pouco antes do viaduto do Mutuca, no km 545 em Nova Lima, região metropolitana de BH.

O viaduto conecta o trecho movimentado da capital mineira até o Rio de Janeiro e é administrado pela concessionária EPR Via Mineira.

Segundo a concessionária, houve uma interdição momentânea de duas faixas no sentido Juiz de Fora para a realização da aferição de radar no km 548. Durante a atuação, foi registrado cerca de 1 km de retenção no trecho.

Ainda segundo a administradora, a interdição já foi finalizada e a via totalmente liberada com fluxo normal, sem pontos de lentidão, segundo a EPR Via Mineira.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima