Porsche avança cruzamento, atinge moto e fere 2 em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um acidente envolvendo um carro de luxo e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13/4), no cruzamento das ruas Sergipe e Gonçalves Dias, no Bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A colisão ocorreu por volta das 7h40. Segundo a PM, o Porsche invadiu o cruzamento após passar por cima de uma ilha de canalização e atingiu uma moto Honda Pop com dois ocupantes. O motorista do veículo relatou aos policiais que pode ter cochilado ao volante devido ao uso de medicamento para dormir.

Câmeras de segurança próxima ao local registraram o momento em que o carro avança a parada obrigatória e atinge a moto, que era utilizada para transporte por aplicativo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Praça da Liberdade quando subiu a Rua Sergipe e, ao se aproximar do cruzamento, não respeitou a sinalização. O carro passou por cima da estrutura que divide as pistas, derrubou uma placa de parada obrigatória e atravessou a Rua Gonçalves Dias, atingindo a motocicleta.

O motociclista, de 41 anos, sofreu escoriações nos braços e pernas, mas dispensou atendimento médico. Já o garupa, de 28, reclamou de dores na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital Mater Dei.

Com o impacto, a motocicleta ficou parcialmente destruída. Já o Porsche sofreu avarias no para-choque, capô e para-lama.

Para os militares, o motorista do Porsche, que não teve a idade revelada, contou que havia chegado de viagem no dia anterior e que tomou medicamento para dormir. Segundo o condutor, ele saiu atrasado para uma cirurgia plástica no Hospital São Rafael e acredita que tenha dormido por alguns instantes enquanto dirigia, percebendo o acidente apenas após a batida.

O trânsito na região ficou congestionado durante o atendimento da ocorrência e militares atuaram para controlar o fluxo e prestar apoio às vítimas.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para os levantamentos iniciais. Segundo a corporação, a ocorrência ainda está em andamento e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro