Acidente em ponte mata duas pessoas e arremessa outra no rio em Muriaé

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um carro bateu na mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, neste domingo (12/4). Duas pessoas morreram, e outra foi arremessada do veículo. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) realiza buscas para encontrar a vítima que caiu no rio abaixo do local da colisão.

Segundo a corporação, o motorista perdeu o controle do carro. Com a força do impacto, duas pessoas morreram no local. Equipes da EcorioMinas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

Horas depois, a sobrinha de um dos ocupantes informou a existência de uma terceira vítima que teria sido arremessada para dentro do rio. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas com mergulhadores e uma embarcação.

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O CBMMG relatou que o local possui águas turvas e profundidade média estimada em cinco metros. Como a vítima não foi encontrada no perímetro sob a ponte, é possível que tenha sido levada pela correnteza.