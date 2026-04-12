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ZONA DA MATA

Acidente em ponte mata duas pessoas e arremessa outra no rio em Muriaé

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) realiza buscas para encontrar a vítima que caiu no rio abaixo do local da colisão

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
12/04/2026 21:30 - atualizado em 12/04/2026 21:32

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Corpo de Bombeiros busca por vítima de acidente que caiu em rio em Muriaé, na Zona da Mata
Corpo de Bombeiros busca por vítima de acidente que caiu em rio em Muriaé, na Zona da Mata crédito: Paulo Victor Costa/Portal Muriaé

Um carro bateu na mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, neste domingo (12/4). Duas pessoas morreram, e outra foi arremessada do veículo. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) realiza buscas para encontrar a vítima que caiu no rio abaixo do local da colisão.

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Segundo a corporação, o motorista perdeu o controle do carro. Com a força do impacto, duas pessoas morreram no local. Equipes da EcorioMinas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. 

Horas depois, a sobrinha de um dos ocupantes informou a existência de uma terceira vítima que teria sido arremessada para dentro do rio. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas com mergulhadores e uma embarcação.  

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O CBMMG relatou que o local possui águas turvas e profundidade média estimada em cinco metros. Como a vítima não foi encontrada no perímetro sob a ponte, é possível que tenha sido levada pela correnteza.

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