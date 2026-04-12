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Carro pega fogo e mobiliza bombeiros em Nova Lima

Incêndio apresentou explosões e risco à residência, no Bairro Retiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
12/04/2026 18:38

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As causas do incêndio ainda não foram informadas
As causas do incêndio ainda não foram informadas crédito: Reprodução/CBMMG

Um carro foi tomado pelas chamas na tarde deste domingo (12/4), na Rua Padre Couto, no Bairro Retiro, em Nova Lima (MG), na Grande BH. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 15h10 para atender à ocorrência de incêndio.

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De acordo com os militares, o automóvel apresentava fogo intenso e chegou a registrar pequenas explosões e estouros durante o incêndio. As chamas também geraram risco de propagação para uma residência localizada em frente ao ponto onde o veículo estava estacionado.

Não houve registro de vítimas. Às 16h, o incêndio já havia sido controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

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Segundo informações preliminares da corporação, o fogo teria começado no banco de trás do veículo, com uma possível origem acidental.

Uma testemunha afirmou que o carro estava completamente fechado e que a fumaça tomou todo o interior do veículo, levantando à hipótese de que algum objeto possa ter sido esquecido ou deixado no automóvel. E relatou ainda que, da varanda de sua residência, percebeu que o fogo teve início na região do banco traseiro.

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Até o momento, não há indícios de ação criminosa. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

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