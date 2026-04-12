Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Corpo de homem arrastado por correnteza de usina hidrelétrica é encontrado

O homem estava desaparecido desde quarta-feira (8/4), quando foi arrastado pela correnteza em área próxima à usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Ana Luiza Soares
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
12/04/2026 19:21

compartilhe

SIGA
×
Corpo de homem é encontrado depois de quatro dias desaparecido. Ele foi arrastado por correnteza de usina hidrelétrica em Cachoeira Dourada (MG)
Corpo de homem é encontrado depois de quatro dias desaparecido. Ele foi arrastado por correnteza de usina hidrelétrica em Cachoeira Dourada (MG) crédito: Divulgação/CBMMG

O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado em Cachoeira Dourada (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (12/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem estava desaparecido desde quarta-feira (8/4), quando foi arrastado pela correnteza em área próxima à usina hidrelétrica do município.

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ele e outras três pessoas nadavam em área proibida, devidamente sinalizada, nas proximidades da usina quando o alarme sonoro que antecede a abertura das comportas soou.

O grupo, porém, não deixou a área de risco. As comportas foram abertas, e as quatro pessoas foram atingidas pelo volume repentino de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Duas delas conseguiram sair do local em segurança. Um homem de 43 anos foi arrastado pela correnteza, mas conseguiu se agarrar em pedras às margens do curso d’água e foi resgatado com vida pelos bombeiros. Já o de 51 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay