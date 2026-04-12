Corpo de homem arrastado por correnteza de usina hidrelétrica é encontrado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado em Cachoeira Dourada (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (12/4).

O homem estava desaparecido desde quarta-feira (8/4), quando foi arrastado pela correnteza em área próxima à usina hidrelétrica do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ele e outras três pessoas nadavam em área proibida, devidamente sinalizada, nas proximidades da usina quando o alarme sonoro que antecede a abertura das comportas soou.

O grupo, porém, não deixou a área de risco. As comportas foram abertas, e as quatro pessoas foram atingidas pelo volume repentino de água.



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Duas delas conseguiram sair do local em segurança. Um homem de 43 anos foi arrastado pela correnteza, mas conseguiu se agarrar em pedras às margens do curso d’água e foi resgatado com vida pelos bombeiros. Já o de 51 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo.