Corpo de homem arrastado por correnteza de usina hidrelétrica é encontrado
O homem estava desaparecido desde quarta-feira (8/4), quando foi arrastado pela correnteza em área próxima à usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada
compartilheSIGA
O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado em Cachoeira Dourada (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (12/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O homem estava desaparecido desde quarta-feira (8/4), quando foi arrastado pela correnteza em área próxima à usina hidrelétrica do município.
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ele e outras três pessoas nadavam em área proibida, devidamente sinalizada, nas proximidades da usina quando o alarme sonoro que antecede a abertura das comportas soou.
- Responsáveis por parque são presos depois de morte de cantora em brinquedo
- MG: homem é preso por matar outro a pedradas depois de esbarrões em bar
- Homem fica preso em árvore durante voo de paraglider no interior de Minas
O grupo, porém, não deixou a área de risco. As comportas foram abertas, e as quatro pessoas foram atingidas pelo volume repentino de água.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Duas delas conseguiram sair do local em segurança. Um homem de 43 anos foi arrastado pela correnteza, mas conseguiu se agarrar em pedras às margens do curso d’água e foi resgatado com vida pelos bombeiros. Já o de 51 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo.