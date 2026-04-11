Homem fica preso em árvore durante voo de paraglider no interior de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 64 anos praticava paraglider na tarde deste sábado (11/4) quando ficou preso em uma árvore na zona rural entre os municípios de Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas, no Sul de Minas.

Ao Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem contou que ficou sem contato visual com o terreno ao passar por uma nuvem e, consequentemente, perdeu o controle do equipamento. Ele se chocou contra uma árvore de aproximadamente dez metros em uma região de mata fechada.

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O homem foi localizado graças à ajuda de outro praticante do esporte e do auxílio de GPS. Ele foi resgatado pelos bombeiros sem ferimentos.