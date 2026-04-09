Homem desaparece ao nadar em área proibida de usina hidrelétrica em MG
Quatro pessoas nadavam em área de risco em Cachoeira Dourada, no Triângulo Mineiro, quando as compostas se abriram e a força da água as arrastou
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Um homem, de idade não divulgada, desapareceu após ser arrastado pela correnteza em uma área proibida para nado em Cachoeira Dourada (MG), no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (8/4). O local fica próximo às comportas da usina hidrelétrica da cidade, que se abriram. A força da água arrastou um grupo de quatro pessoas. As buscas ainda estão sendo feitas.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro pessoas nadavam em um trecho sinalizado como área de risco, próxima ao curso de vazão de água. Ao serem abertas, acabaram sendo arrastadas pela correnteza.
O local conta com placas de aviso e alarme sonoro, que foi acionado no momento da abertura, que provocou aumento repentino do volume de água.
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Duas das quatro pessoas conseguiram deixar o local em segurança. A outra dupla, no entanto, foi arrastada e levada a um lugar de difícil acesso. Um deles, de 43 anos, se agarrou em pedras às margens do curso d'água, e foi, posteriormente, resgatado em segurança.
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A última vítima, porém, permanece desaparecida. Os bombeiros seguem mobilizados no trabalho de buscas. A Polícia Militar também foi deslocada até o local, bem como a equipe de segurança da usina hidrelétrica.