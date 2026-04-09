PF realiza operação contra armazenamento de material pornografico infantil

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9/4), uma operação de combate ao crime de armazenamento de material pornográfico relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes em Coração de Jesus, no Norte de Minas. O alvo da ação foi um morador da cidade, de 18 anos.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica especializada, com o objetivo de aprofundar as investigações e subsidiar a responsabilização criminal do investigado.

Conforme informações da PF, não ocorreu prisão em flagrante do suspeito porque, durante a operação, ele alegou não se recordar da senha de um dos aparelhos celulares apreendidos. No entanto, posteriormente, ao ser ouvido na delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, o morador admitiu que usava aplicativo de conversas criptografado para baixar os arquivos ilícitos.

Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas em setembro de 2025, após a identificação de indícios de que o suspeito mantinha arquivos ilícitos, envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes armazenados em servidores on-line, prática que ocorreria pelo menos desde o ano de 2024.

O crime de armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes está previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

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Alerta aos pais

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e alerta os pais e responsáveis para acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção