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OPERAÇÃO

PF realiza operação contra armazenamento de material pornografico infantil

Ação foi deflagrada em Coração de Jesus, no Norte de Minas. Alvo foi morador de 18 anos, que admitiu acesso aos conteúdos ilegais

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
09/04/2026 15:11

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Operação contra armzenamento de material relacionada ao abuxo sexual infantil foi realizada em Coração de Jesus, no Norte de Minas
Operação contra armazenamento de material relacionada ao abuso sexual infantil foi realizada em Coração de Jesus, Norte de Minas crédito: PF/divulgaçao

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9/4), uma operação de combate ao crime de armazenamento de material pornográfico relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes em Coração de Jesus, no Norte de Minas. O alvo da ação foi um morador da cidade, de 18 anos.

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Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica especializada, com o objetivo de aprofundar as investigações e subsidiar a responsabilização criminal do investigado.

Conforme informações da PF, não ocorreu prisão em flagrante do suspeito porque, durante a operação, ele alegou não se recordar da senha de um dos aparelhos celulares apreendidos. No entanto, posteriormente, ao ser ouvido na delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, o morador admitiu que usava aplicativo de conversas criptografado para baixar os arquivos ilícitos.

Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas em setembro de 2025, após a identificação de indícios de que o suspeito mantinha arquivos ilícitos, envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes armazenados em servidores on-line, prática que ocorreria pelo menos desde o ano de 2024.

O crime de armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes está previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

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Alerta aos pais

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e alerta os pais e responsáveis para acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção

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